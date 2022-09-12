Около десяти тонн топлива из Турции пытались переправить через ростовский порт

Выяснилось, что часть топлива находилась в отстойных цистернах, которые не были оснащены датчиками топлива. Фото: пресс-службы Ростовской таможни

Через ростовский порт пытались перевезти около десяти тонн топлива из Турции. Об этом 12 сентября сообщили в пресс-службе ЮТУ.

По данным ведомства, теплоход «Эвьял» направлялся из Турции в Ростов-на-Дону. Но в емкостях оказалось на десять тонн больше, чем было указано в документах. Выяснилось, что часть топлива находилась в отстойных цистернах, которые не были оснащены датчиками топлива. Не все данные о содержимом штатных емкостей были указаны.

По факту нарушения было возбуждено административное дело по статье «Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих декларированию».

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Эта хитрость нанесла ущерб в 4 млн рублей по таможенным сборам.

(Подробности)