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Общество12 сентября 2022 12:44

В Ростовской области на площади 8,5 гектара обнаружили амброзию

Обследования проводились с 1 по 9 сентября
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Собственниками участков не были проведены мероприятия по локализации и ликвидации очагов амброзии. Фото: предоставлено ЮНЦ РАН.

Собственниками участков не были проведены мероприятия по локализации и ликвидации очагов амброзии. Фото: предоставлено ЮНЦ РАН.

В Аксайском районе Ростовской области в результате проверок на площади 2,9 тысячи гектаров выявлено 8,5 гектара амброзии полыннолистной. Об этом рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Карантинные фитосанитарные обследования территории Ростовской области проводились с 1 по 9 сентября 2022 года. В результате мониторинга было установлено, что собственниками земельных участков не были проведены мероприятия по локализации и ликвидации очагов амброзии полыннолистной.

По фактам установленных нарушений должностными лицами Управления Россельхознадзора собственникам земельных участков объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

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