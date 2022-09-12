В Ростовской области на площади 8,5 гектара обнаружили амброзию

Собственниками участков не были проведены мероприятия по локализации и ликвидации очагов амброзии. Фото: предоставлено ЮНЦ РАН.
В Аксайском районе Ростовской области в результате проверок на площади 2,9 тысячи гектаров выявлено 8,5 гектара амброзии полыннолистной. Об этом рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.
Карантинные фитосанитарные обследования территории Ростовской области проводились с 1 по 9 сентября 2022 года. В результате мониторинга было установлено, что собственниками земельных участков не были проведены мероприятия по локализации и ликвидации очагов амброзии полыннолистной.
По фактам установленных нарушений должностными лицами Управления Россельхознадзора собственникам земельных участков объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.
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