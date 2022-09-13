Выравнивающий слой уложат на дорогах в Орловском районе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Орловском районе запланировали выровнять дороги. На эти нужды планируется направить более 4,4 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией Орловского района. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 19 сентября. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который займется устройством выравнивающего слоя на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Орловского района Ростовской области.

Финансирование будет осуществляться из местного бюджета. Все работы необходимо выполнить в период с 3 по 30 октября нынешнего года.

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