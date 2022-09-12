В Ростовской области с 12 по 15 сентября перекроют движение на участке М4 «Дон»

Из-за ремонта дорожного полотна движение на М4 Дон будет осуществляться по южной стороне. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 12 по 15 сентября в Красносулинском районе Ростовской области с 960 по 954 километры северного направления автодороги М4 «Дон» перекроют движение, сообщают в пресс-службе регионального МЧС.

По данным ведомства, здесь будут проводиться ремонтные работы. Поэтому движение будет осуществляться по южной стороне, по одной полосе в каждом направлении.

В связи с чем на данном участке дороги сотрудники Госавтоинспекции будут приближены для отвода транспортных средств и регулирования движения.

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