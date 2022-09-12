В Ростове-на-Дону мужчина украл драгоценности из квартиры на миллион рублей

Как только женщина заметила пропажу, то сразу же написала заявление в полицию. Фото: Маковеева Светлана

В Ростове-на-Дону 34-летний мужчина украл драгоценности из квартиры своей знакомой на миллион рублей. Об этом 12 сентября сообщили на сайте ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, 34-летний мужчина делал ремонт в квартире женщины. Пока хозяйки не было дома, он проник в квартиру и украл золотые кольца, браслеты, серьги, цепочки и наручные часы. Все «добытое» мужчина продал, а деньги потратил на собственные нужды. Как только женщина заметила пропажу, то сразу же написала заявление в полицию. Позже злоумышленника задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража».

- Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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