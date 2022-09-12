В Ростове из-за сообщении о минировании эвакуировали РИНХ

Из-за сообщения о нештатной ситуации всех сотрудников РИНХа попросили эвакуироваться из помещения на улицу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону в понедельник, 12 сентября, эвакуировали главное здание Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) в связи с сообщением о минировании. Об этом рассказали в Медиацентре вуза.

- Прошло сообщение о нештатной ситуации, - прокомментировали корреспонденту в вузе. - Всех сотрудников попросили эвакуироваться из помещения на улицу.

По словам сотрудника Медиацентра, проверка сообщения о минировании продолжалась около часа, с 14:20 до 15:30. Сейчас все сотрудники учебного заведения вернулись на свои места. Информацию о подлинности анонимного сообщения в вузе прокомментировать не смогли.

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