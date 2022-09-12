В Таганроге с чиновника взыскали 40 тысяч рублей за укус собакой подростка

Один из псов накинулся на ребенка и прокусил голень 12-летнему подростку. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области по иску прокурора суд взыскал с чиновников 40 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного подростку укусом безнадзорной собаки. Об этом сообщает пресс-служба Облпрокуратуры.

Таганрогская прокуратура провела проверку по обращению матери несовершеннолетнего ребенка о причинении вреда его здоровью в результате укуса безнадзорной собаки. Было установлено, что во дворе дома № 19-1 по улице Свободы в Таганроге на 12-летнего мальчика напали безнадзорные собаки. Один из псов накинулся на ребенка и прокусил ему голень. Как посчитали в прокуратуре, такая ситуация возникла из-за непринятия городскими властями должных мер по отлову безнадзорных животных.

В результате руководителю учреждения «Благоустройство» выписано представление, в суд направлено исковое заявление о взыскании с администрации города компенсации морального вреда, причиненного ребенку укусом собаки. Судом была взыскана компенсация морального вреда в размере 40 тысяч рублей, специализированной организацией произведен отлов животных, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Решение суда в законную силу не вступило.

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