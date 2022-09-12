В Ростовской области 61-летний мужчина ударил топором бывшую супругу и ее отца

Женщина из последних сил смогла выбраться из квартиры и позвать на помощь. Фото: ВЕЛЕНГУРЕН Владимир

В Семикаракорске арестовали мужчину, который убил двух человек. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области 12 сентября.

По версии следствия, 8 сентября этого года 61-летний мужчина находился у себя дома. В ходе конфликта он взял топор и ударил по голове свою бывшую 62-летнюю супругу. Женщина из последних сил смогла выбраться из квартиры и позвать на помощь. В это время пенсионер несколько раз ударил топором 90-летнего отца бывшей супруги.

- Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. В настоящее время подозреваемый задержан. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в ведомстве.

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