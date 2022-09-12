Мэр Таганрога высказался после сообщений о громких звуках, напугавших жителей

По словам Михаила Солоницына, ситуация в Таганроге стабильная. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Таганрога Михаил Солоницын прокомментировал ситуацию в городе. По словам главы администрации, поводов для беспокойства нет.

Напомним, 12 сентября в сети стали появляться сообщения о громком звуке. По словам Солоницына, также распространялись видео о якобы неспокойной ситуации в городе. Он назвал их фейковыми.

Он посоветовал жителям не доверять непроверенным источникам информации и читать только официальные.

Напомним, ранее жители Таганрога в соцсетях пожаловались на громкий звук. Грохот раздался около 15 часов дня, его было слышно в нескольких районах и даже за городом.

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