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Общество12 сентября 2022 15:28

Мэр Таганрога высказался после сообщений о громких звуках, напугавших жителей

По его словам, в сети стали распространятся видео о якобы неспокойной обстановке
Анастасия ТАЛЫЗИНА
По словам Михаила Солоницына, ситуация в Таганроге стабильная.

По словам Михаила Солоницына, ситуация в Таганроге стабильная.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Таганрога Михаил Солоницын прокомментировал ситуацию в городе. По словам главы администрации, поводов для беспокойства нет.

Напомним, 12 сентября в сети стали появляться сообщения о громком звуке. По словам Солоницына, также распространялись видео о якобы неспокойной ситуации в городе. Он назвал их фейковыми.

Он посоветовал жителям не доверять непроверенным источникам информации и читать только официальные.

Напомним, ранее жители Таганрога в соцсетях пожаловались на громкий звук. Грохот раздался около 15 часов дня, его было слышно в нескольких районах и даже за городом.

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Ранее об этом сообщили люди из других городов области (подробнее)