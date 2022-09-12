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Общество12 сентября 2022 15:18

Депутатом Таганрогской гордумы стал 32-летний единорос Алексей Лукашов

Явка избирателей на выборах составила менее 20%
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Явка избирателей на довыборах в Таганрогскую городскую Думу составила всего 19,3%.

Явка избирателей на довыборах в Таганрогскую городскую Думу составила всего 19,3%.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В городе Таганроге в минувшие выходные в довыборах в гордуму победу одержал 32-летний председатель профсоюза трубосварочного цеха завода «Тагмет», единорос Алексей Лукашов. Об этом сообщают в пресс-службе Избиркома РФ.

По данным Избирательной комиссии, Алексей Лукашов набрал более 1,3 тысячи голосов. В то время как остальные набрали от 40 до 100 голосов.

Явка избирателей на довыборах в Таганрогскую городскую Думу составила всего 19,3%. Известно, что место в гордуме освободилось после лишения полномочий депутата от «Справедливой России» Романа Калинина, которого суд признал виновным в организации подпольного игорного заведения.

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