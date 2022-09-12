В Ростовской области крупный агрохолдинг продал 200 тысяч гектаров своих сельхозземель

Проданные земли заняты растениеводческим подразделением. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Один из крупных агрохолдингов Ростовской области сменил владельца, продав 200 тысяч гектаров своих земель. Об этом сообщает еженедельник «Город N».

Как отмечают в издании, сельхозпредприятия, перешедшие к новому владельцу, расположены в Волгоградской, Ростовской областях и в Краснодарском крае и заняты непрофильным для компании растениеводческим подразделением.

- Урожай маслосемян растениеводческого подразделения обеспечивал не более 3-5% мощностей маслозаводов холдинга, - говорится в тексте. - В целях совершенствования основного вида деятельности проводится ряд мероприятий по модернизации маслозаводов и строительству новых профильных производств .

Сегодня компания занимается производством растительных протеинов и созданием искусственного интеллекта в системе закупки сырья. В целях развития основного вида деятельности более полугода назад было принято и более месяца назад осуществлено решение о продаже непрофильного растениеводческого подразделения.

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