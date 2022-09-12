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Общество12 сентября 2022 15:48

В Ростовской области крупный агрохолдинг продал 200 тысяч гектаров своих сельхозземель

Куплены были земли, занятые непрофильными для компании активами
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Проданные земли заняты растениеводческим подразделением.

Проданные земли заняты растениеводческим подразделением.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Один из крупных агрохолдингов Ростовской области сменил владельца, продав 200 тысяч гектаров своих земель. Об этом сообщает еженедельник «Город N».

Как отмечают в издании, сельхозпредприятия, перешедшие к новому владельцу, расположены в Волгоградской, Ростовской областях и в Краснодарском крае и заняты непрофильным для компании растениеводческим подразделением.

- Урожай маслосемян растениеводческого подразделения обеспечивал не более 3-5% мощностей маслозаводов холдинга, - говорится в тексте. - В целях совершенствования основного вида деятельности проводится ряд мероприятий по модернизации маслозаводов и строительству новых профильных производств .

Сегодня компания занимается производством растительных протеинов и созданием искусственного интеллекта в системе закупки сырья. В целях развития основного вида деятельности более полугода назад было принято и более месяца назад осуществлено решение о продаже непрофильного растениеводческого подразделения.

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