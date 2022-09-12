В Новочеркасске тысячи людей вышли на митинг в поддержку российских военных. Фото: Правительство РО

В Новочеркасске прошел митинг в поддержку российских военных, которые принимают участие в спецоперации. Инициатором его проведения стало окружное казачье общество «Новочеркасский округ». Его участниками стали школьники, студенты, юнармейцы, казаки, коллективы крупных промышленных предприятий, предприниматели, военные и другие неравнодушные жители города. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

В общей сложности в акции поучаствовали более двух тысяч человек. Люди пришли с флагами, баннерами, плакатами. Многие приходили на митинг целыми трудовыми коллективами. Жители Новочеркасска развернули российский триколор и спели «Катюшу». На площади организовали выставку трофейного оружия. Участники митинга почтили минутой молчания память своих земляков, отдавших жизнь ради Родины и мира без нацизма.

- С самого начала спецоперации донские казаки выразили безусловную поддержу президенту Российской Федерации. Они организовывают патриотические акции, направляют гуманитарную помощь в Донецкую и Луганскую народные республики, отправляются на Донбасс добровольцами, - сообщил заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев.

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В нем приняли участие более трех тысяч человек.