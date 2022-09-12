В парке Собино начали строить храм на старых могилах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ростовском парке Собино в Железнодорожном районе запланировали возвести новый храм. На этапе рытья котлована под землей неожиданно обнаружились человеческие кости. Об этом «КП - Ростов-на-Дону» сообщил археолог Александр Подорожный.

- Здесь всегда половину участка занимал парк, а половину — Затемерницкое кладбище первой половины 20 века. Все об этом знали, но почему-то начали копать без согласования, - отметил ученый.

В ближайшее время на месте этого кладбища и должен был появиться православный храм. Археологи планируют урегулировать вопрос при помощи обращения в Комитет по охране объектов культурного наследия.

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