Утром 13 сентября из-за ДТП пробки сковали несколько улиц Ростова

Пробка длиной 2 километра образовалась на проспекте Шолохова. Фото: Яндекс.Пробки.

Автомобили стали в пробках на нескольких дорогах Ростова-на-Дону утром во вторник, 13 сентября. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс.Пробки.

Пробка длиной 2 километра образовалась на проспекте Шолохова от Сборного переулка до 14-й Линии. Здесь в правом ряду дороги около Детской железной дороги ведутся ремонтные работы. Пробка длиной порядка полукилометров выстроилась на Нансена от Нансена, 130/1 до Братского кладбища.

Пробка длиной 1,5 километра стоит на улице Доватора от Доватора, 22 до Змиевского проезда, 7. Пробка длиной 500 метров образовалась на Привокзальной улице от проспекта Стачки до железнодорожного переезда. Пробка длиной 800 метров стоит на Малиновского от Колодезной, 1/13И до Стачки, 243/3.

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