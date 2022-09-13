В Новочеркасске открыли мемориальную доску, посвященную участникам СВО

Во время выполнения своего боевого задания оба брата погибли. Фото: сайт администрации Новочеркасска.

В Новочеркасске на стене дома, в котором жили погибшие во время выполнения своего боевого долга военнослужащие Алексей и Антон Воробьевы, торжественно открыли посвященную им мемориальную доску. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Братья-близнецы Алексей и Антон Воробьевы родились в Новочеркасске в 1993 году. Здесь же они окончили школу, поступили в институт, а потом были призваны в армию. Вернувшись со срочной службы, они решили служить по контракту в 150-ой мотострелковой дивизии. После объявления военной спецоперации на Украине и Донбассе Алексей и Антон отправились в зону ее проведения. Во время выполнения боевого задания оба брата погибли. Оба были посмертно награждены «Орденами Мужества» и похоронены со всеми воинскими почестями и салютом на городской Аллее Славы и Доблести.

В открытии мемориальной доски приняли участие представители администрации и гордумы Новочеркасска, ветераны, военнослужащие, юнармейцы, а также близкие. Присутствующий на церемонии глава администрации города Юрий Лысенко выразил свою благодарность матери и бабушке Антона и Алексея за должное воспитание братьев. В свою очередь председатель новочеркасской городской организации ветеранов Виктор Буров пообещал, что экспозиция, посвященная подвигу участников СВО, появится в музее Союза ветеранов Афганистана.

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