В Ростовской области скончался ветеран войны Анатолий Левицкий

В 16 лет он героически защищал родной край от немецких захватчиков и был ранен. Фото: Администрация города Шахт

В Шахтах на 96-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Левицкий. Об этом 10 сентября сообщил сити-менеджер города Андрей Ковалев.

Анатолий Лазаретович родился и вырос в Мартыновском районе. В 16 лет он героически защищал родной край от немецких захватчиков и был ранен. После восстановления отправился на фронт. Победу герой встретил уже в Чехословакии. После чего, Анатолий Левицкий продолжил службу до 1950 года.

Затем он перебрался в город Шахты и работал на угледобывающих предприятиях. На шахте «Майская» он проработал около 40 лет и был награжден званием «Ветеран труда».

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