Владимир Путин поздравил жителей Ростовской области с 85-й годовщиной образования региона

Президент РФ поздравил жителей Ростовской области с юбилеем региона. Фото: сайт донского правительства.

Во вторник, 13 сентября, Президент РФ Владимир Путин в специальной телеграмме поздравил жителей Ростовской области с 85-летием образования региона. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Глава государства отметил, что в 2022 году донские хлеборобы вышли на рекордный урожай зерна, и поблагодарил их за большой труд.

- Особых слов признательности заслуживает труд донских хлеборобов, которые в 2022 году вновь выходят на рекордный урожай зерна, - обратился к аграриям Дона Президент РФ. - Убежден, что вы и впредь будете добиваться успехов в интересах Ростовской области и России.

Владимир Путин подчеркнул, что дончане по праву могут гордиться именами своих земляков и своим вкладом в развитие российской экономики, сельского хозяйства, науки и культуры.

По словам Президента РФ, сегодня на Дону реализуются масштабные инициативы в области промышленности, в социальной сфере и агропромышленном комплексе. Также здесь наращиваются темпы жилищного строительства и повышается доступность высокотехнологичной медпомощи.

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