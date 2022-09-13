Из Румынии в Россию экстрадировали мужчину, подозреваемого в изнасиловании на набережной

Следователи выясняют детали преступления, которое было совершено летом прошлого года
Фото: Иван ВИСЛОВ
В Россию из Румынии доставили 36-летнего жителя Азербайджана, который, по версии следствия, изнасиловал 31-летнюю жительницу Ростовской области, сообщает федеральный следком.
По данным ведомства, злоумышленник, отдыхая на набережной в Аксае, перебрал со спиртными напитками. На фоне алкоголя он начал приставать к приятельнице, а когда та отказала в близости, попытался ее изнасиловать.
После этого злоумышленник убежал, а потерпевшая написала заявление в правоохранительные органы региона.
Было возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Изнасилование»
Но тогда, летом прошлого года, поймать злоумышленника не удалось. Дело в том, что он сразу же уехали из города, а потом – и из России. Мужчину объявили в международный розыск. И вот, спустя год, подозреваемого задержали в Румынии.
Его уже экстрадировали в Москву.
- Затем его этапируют в Ростовскую область, - прокомментировали в пресс-службе федерального следственного комитета.
На Дону специалисты проведут следственные действия и завершат расследование.
- Спустя семь месяцев в результате оперативных мероприятий разыскиваемого задержали сотрудники правоохранительных органов Румынии. Генеральной прокуратурой Российской Федерации румынской стороне был направлен запрос о выдаче подозреваемого. Сегодня в аэропорту города Бухареста обвиняемого передали представителям российских правоохранительных органов, - прокомментировала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Если дело дойдет до суда, а вину подозреваемого признают, он может сесть в тюрьму на срок до шести лет.
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