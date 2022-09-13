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Происшествия13 сентября 2022 7:55

Из Румынии в Россию экстрадировали мужчину, подозреваемого в изнасиловании на набережной

Злоумышленник после преступления скрылся за границей
Анна ШИЛЯЕВА
Следователи выясняют детали преступления, которое было совершено летом прошлого года

Следователи выясняют детали преступления, которое было совершено летом прошлого года

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Россию из Румынии доставили 36-летнего жителя Азербайджана, который, по версии следствия, изнасиловал 31-летнюю жительницу Ростовской области, сообщает федеральный следком.

По данным ведомства, злоумышленник, отдыхая на набережной в Аксае, перебрал со спиртными напитками. На фоне алкоголя он начал приставать к приятельнице, а когда та отказала в близости, попытался ее изнасиловать.

После этого злоумышленник убежал, а потерпевшая написала заявление в правоохранительные органы региона.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Изнасилование»

Но тогда, летом прошлого года, поймать злоумышленника не удалось. Дело в том, что он сразу же уехали из города, а потом – и из России. Мужчину объявили в международный розыск. И вот, спустя год, подозреваемого задержали в Румынии.

Его уже экстрадировали в Москву.

- Затем его этапируют в Ростовскую область, - прокомментировали в пресс-службе федерального следственного комитета.

На Дону специалисты проведут следственные действия и завершат расследование.

- Спустя семь месяцев в результате оперативных мероприятий разыскиваемого задержали сотрудники правоохранительных органов Румынии. Генеральной прокуратурой Российской Федерации румынской стороне был направлен запрос о выдаче подозреваемого. Сегодня в аэропорту города Бухареста обвиняемого передали представителям российских правоохранительных органов, - прокомментировала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Если дело дойдет до суда, а вину подозреваемого признают, он может сесть в тюрьму на срок до шести лет.

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