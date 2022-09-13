В Ростове в парке Левобережный 17 и 18 сентября пройдет фестиваль уличной еды

Ростовчане смогут попробовать образцы кулинарии из других регионов России. Фото: пресс-служба донского правительства.

Масштабный фестиваль уличной еды состоится 17 и 18 сентября в Левобережном парке во время празднования Дня города Ростова-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба администрации донской столицы.

В выходные ростовчане и гости города смогут попробовать не только донские блюда, но и образцы кулинарии из других регионов России. На фестиваль приедут гастропроекты из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Махачкалы, Владивостока, Миасса, Курска, Калуги, Смоленска и Мурманска, а также Республики Беларусь. Организатором фестиваля выступит движение Street Food Russia, объединяющее профессионалов и энтузиастов из отрасли уличной еды.

В меню первого ростовского фестиваля уличной еды будут представлены: дальневосточные пирожки пян-се и китайские бао, дагестанские лепешки чуду и хычины, строганина из пеламиды и другая балтийская рыба, мидии в авторских соусах, фермерские сыры, томленый гусь, стейки и мясо из смокера, чешские колбаски и трдельники, мурманские пельмени с олениной и северной рыбой, а также испанские чуррос и грузинская выпечка.

Во время фестиваля в Ростове-на-Дону пройдет конкурса на лучшее уличное блюдо юга России Russian Street Food Awards: Юг 2022, в котором примут участие проекты из Ростова, Чалтыря, Волгодонска, Сочи и Краснодара. А победитель конкурса примет участие в финале, который состоится в августе 2023 в Калининграде. Фестиваль еды будет сопровождаться проведение баскетбольного турнира, выступлением уличного театра, мастер-классами и ремесленным маркетом.

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