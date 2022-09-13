Дончанин заставил ребенка выплачивать ему алименты

От страха потерять все, ребенок решил помогать своему родителю. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области родитель через судебных приставов заставил ребенка платить алименты, сообщают в пресс-службе ведомства.

В Шахтах местный житель обратился в суд с просьбой заставить своего ребенка содержать родителя. Тот обязал горе-родственника ежемесячно помогать несчастному отцу и выплачивать ему алименты в размере 3 920 рублей.

Но сын и не собирался исполнять постановление. Тогда в дело вмешались приставы. Они должным образом осведомили должника о неуплате им алиментов. Но тот их не послушал. Тогда неплательщику приставы выписали штраф в тысячу рублей.

Но и это не пробудило в ребенке чувство заботы о родителе. Пристав решил узнать материальное состояние своего подопечного. И обнаружил, что у сына есть автомобиль. Поэтому вынес на транспортное средство постановление о запрете на регистрационные действия.

Испугавшись, что ситуация усугубится, горе-ребенок погасил свой долг и пообещал впредь ежемесячно помогать финансами родителю.

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