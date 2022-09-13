Ростовчанин пришел в гости к знакомой, чтобы забрать у нее пакет с двумя миллионами рублей

В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в грабеже Фото: Светлана Макеева

В Ростове жительница Октябрьского района города лишилась всех сбережений из-за неумения выбирать круг общения. Как рассказали в донском главке, к ростовчанке в гости напросился старый приятель. Женщина думала, что мужчина хотел с ней просто пообщаться, но у него были совсем другие планы.

Как выяснилось, у 48-летнего горожанина просто закончились деньги, и, вместо того, чтобы заработать, он просто решил их отобрать.

Подозреваемый пришел к старой знакомой, спровоцировал с ней ссору и забрал пакет, в котором лежали два миллиона рублей, после чего мужчина скрылся. Потерпевшая тут же обратилась за помощью в полицию.

- Сотрудники уголовного розыска задержали местного жителя, ранее судимого за хранение наркотиков, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Правда, к моменту задержания от денег не осталось и следа. Злоумышленник умудрился потратить два миллиона рублей.

В отношении задержанного завели дело по статье «Грабеж». Он находится под стражей. Если дело дойдет до суда, а вину подозреваемого признают, он может сесть в тюрьму на срок до 12 лет.

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