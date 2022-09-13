В Ростове на 14-й линии иномарка столкнулась с автобусом № 80

Во время ДТП в салоне автобуса находилось около 80 человек. Фото: управление ГИБДД по Ростовской области.

В Ростове-на-Дону утром 13 сентября, по предварительным данным, автобус № 80 столкнулся с автомобилем «Пежо». Об этом сообщает управление ГИБДД по Ростовской области.

По данным ведомства, сообщение о ДТП на 14-й линии, 2/25 поступило в полицию около 8 часов утра. Во время проверки было установлено, что 41-летняя женщина, сидевшая за рулем автомобиля «Пежо», двигалась по Советской улице от 10-й линии в направлении 14-й линии. При повороте налево водитель не пропустила автобус № 80, двигавшийся прямо. За рулем пассажирского транспортного средства сидел водитель 8 лет.

Как уточняют в ГИБДД, во время происшествия в салоне автобуса находилось около 80 человек. В результате транспортные средства получили механические повреждения, из людей никто не пострадал. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства инцидента.

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