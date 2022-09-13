В Ростовской области из горящей квартиры спасли людей

Огонь удалось потушить за несколько минут. Фото: Светлана Маковеева
В Каменске-Шахтинском горел жилой дом. ЧП произошло 12 сентября в переулке Придорожном.
По информации ГУ МЧС по Ростовской области, сообщение о возгорании поступило спасателям около 19:20. На место ЧП выехали 15 пожарных и четыре спецмашины. Огонь потушили за несколько минут.
Благодаря оперативным действиям пожарных спасены люди, - сообщили в ведомстве.
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