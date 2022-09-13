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Происшествия13 сентября 2022 9:18

В Ростовской области из горящей квартиры спасли людей

Огонь за считанные минуты охватил жилое помещение
Лейла МИРИШОВА
Огонь удалось потушить за несколько минут. Фото: Светлана Маковеева

Огонь удалось потушить за несколько минут. Фото: Светлана Маковеева

В Каменске-Шахтинском горел жилой дом. ЧП произошло 12 сентября в переулке Придорожном.

По информации ГУ МЧС по Ростовской области, сообщение о возгорании поступило спасателям около 19:20. На место ЧП выехали 15 пожарных и четыре спецмашины. Огонь потушили за несколько минут.

Благодаря оперативным действиям пожарных спасены люди, - сообщили в ведомстве.

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