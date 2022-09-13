В Ростовской области прошел молодежный образовательный форум. Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

На берегу Азовского моря с 7 по 11 сентября прошел образовательный форум «Ростов». Цифровым партнером мероприятия выступил «Ростелеком». Всю территорию лагеря «Спутник» площадью более 9 га, где состоялось мероприятие, национальный цифровой провайдер обеспечил проводным и беспроводным доступом в интернет. На площадке была подключена связь по оптике и установлены точки доступа Wi-Fi с пропускной способностью до 200 Мбит/с каждая.

Цифровым партнером мероприятия выступил «Ростелеком». Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Из 46 субъектов России на форум приехало свыше 500 участников. За время проведения мероприятия они передали по сетям «Ростелекома» более 450 Гб трафика.

- Форум «Ростов» традиционно собирает гостей со всей страны, поэтому ребятам особенно важно оставаться на связи с близкими. Также применение цифровых решений требуется для всех образовательных программ. В последние годы это удается благодаря оптической инфраструктуре, построенной в рамках собственной инвестиционной программы, — рассказал директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Токарь.

Организаторами события стали Правительство Ростовской области, региональный комитет по молодежной политике и Агентство развития молодежных инициатив. В этом году он был посвящен аграрной сфере. Эксперты «Ростелекома» также выступили перед собравшимися.

Форум «Ростов» традиционно собирает гостей со всей страны. Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

- Очень популярным на форуме был шатер «Ростелекома». Там были VR-очки, игровые приставки, настольные игры, проводилось тестирование на профпригодность. Именно этот тест мне понравился больше всего, — поделился участник форума «Ростов» Вадим Романов.

Подробно ознакомиться с услугами «Ростелекома» можно на официальном сайте компании.