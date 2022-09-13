Долг в 80 тысяч рублей чуть не стоил квартиры жительнице Элисты

Судебным приставам пришлось напомнить, что, оставляя долги, женщина рискует оказаться на улице. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительница Элисты едва не лишилась недвижимости из-за задолженности по ипотеке. Деталями истории поделились в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Калмыкия.

Дело было в том, что женщина оформила в банке кредит почти 1,9 миллиона рублей под залог приобретенной квартиры. Однако с финансовой нагрузкой не справилась, и не смогла вовремя вносить положенные платежи. Тогда банк подал иск в суд, чтобы взыскать задолженность, и суд заявление удовлетворил.

- Судебный пристав наложил арест на недвижимость и передал ее на торги, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Должница, чтобы не остаться на улице, тут же нашла нужную сумму и погасила задолженность: вместе с исполнительским сбором - более 80 тысяч рублей.

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