В Ростове-на-Дону после 4-летней реконструкции запустили Детскую железную дорогу

Управляли железнодорожными составами воспитанники Детской железной дороги. Фото: сайт донского правительства.

Старт движению поездов на Детской железной дороге имени во вторник, 13 сентября, дал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Глава региона посетил диспетчерский центр управления перевозками и пообщался с юными железнодорожниками.

- Завершен первый этап модернизации детской железной дороги, - рассказал Василий Голубев. - Мы сегодня запускаем по ней движение поездов. Впереди – второй этап, продолжение работ с учетом планов города Ростова-на-Дону, планов Северо-Кавказской железной дороги.

Обновить Детскую железную дорогу планируют в два этапа. Фото: сайт донского правительства.

Ретро-поезд «Тихий Дон» прошел по обновленному пути первым. Им управляли и работали на нем проводниками юные воспитанники Детской железной дороги.

Отметим, что обновить объект планируется в два этапа. На первом, с 2018 по 2022 годы, были модернизированы станция Солнечная и внутренние помещения учебного здания, а также коммуникации. Замене подлежали и все железнодорожные пути. Во время второго этапа, с 2022 по 2023 годы, будут реконструированы паровозное депо и станция имени Вити Черевичкина.

Ростовская детская железная дорога имени Юрия Гагарина, протяженность путей которой составляет более 3 километров, была создана в 1940 году. Комплекс оборудован паровозным депо и 3 железнодорожными станциями: «Победа», «Солнечная» и имени Вити Черевичкина.

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