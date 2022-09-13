Проект «Городская среда»: В парке «Дружба» создадут комфортное пространство для активного отдыха ростовчан

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Парк культуры и отдыха «Дружба» появился на берегу Северного водохранилища почти три десятка лет назад и стал одним из знаковых мест города.

Сегодня здесь идет масштабное благоустройство, которое должно завершиться в 2024 году. На всех этапах учитываются мнения и предложения ростовчан, рассказал депутат Законодательного Собрания Ростовской области, региональный координатор партпроекта «Единой России» «Городская среда» Ашот Хбликян.

«Прошли общественные слушания, действует специальная рабочая группа. Рациональные предложения – учитываются», - пояснил он.

Проект «Городская среда» обратил внимание на зазвучавшие в СМИ и соцсетях призывы «остановить вырубку деревьев в парке». Такая позиция идет вразрез с порядком выполнения реконструкции и соблюдения мер безопасности, считают в проекте.

«Реконструкция парка давно назрела. Она нужна, чтобы здесь появилось комфортное благоустроенное место отдыха, где будет приятно отдыхать и семьям, и молодежи. Важное место здесь имеет фактор безопасности. Некоторые деревья уже состарились, а другие – разрушили корнями бетонные основания подпорных стенок, что может грозить подвижкой грунта», - объяснил парламентарий.

Специалисты провели обследования деревьев, есть заключения о необходимости их ликвидации. Приоритетом должна быть безопасность отдыха в парке, убежден Ашот Хбликян. Но зеленый массив при этом будет сохранен.

«В результате благоустройства, как предусмотрено проектом, количество вновь высаженных деревьев (свыше 500) в разы превысит утраченные деревья. Также предусмотрено обновление кустарников – появится около двух тысяч новых. По возможности будем стремиться сохранить часть деревьев», - добавил Ашот Хбликян.

Ашот Хбликян уточнил, что партпроект продолжит мониторинг благоустройства парка. Открыты в проекте и к диалогу с активистами, которые, к слову, знакомы с планом по защите зеленых насаждений в парке.

Добавим, в Ростове-на-Дону сегодня расположены 16 парковых зон, около 12 тысяч гектаров зеленых насаждений (или 22% процента городской территории). Ростов стал шестым в рейтинге мегаполисов России по площади зеленых зон, а это значительное достижение в климатических условиях Ростовской области.