В Ростове стали ловить организаторов несанкционированных свалок с помощью камер

Двое мужчин оставили у баков весь строительный мусор и скрылись. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове предложили бороться с организаторами незаконных свалочных мест с помощью камер видеонаблюдения. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Организовать видеонаблюдение предложила администрация Первомайского района. В четверг, 8 сентября, на улице Воровского, 17 было установлено видеонаблюдение.

Когда сотрудники стали просматривать записи, обнаружили, что к одному из мусорных баков подъехал автомобиль, полностью набитый строительными материалами. Двое мужчин оставили у баков весь строительный мусор и скрылись.

Сейчас местная администрация разыскивает автомобиль. А после будет возбуждено дело об административном правонарушении.

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