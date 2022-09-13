В Ростове на Лермонтовской построят 12-этажный клубный дом

Завершить строительство дома застройщик намерен в первом квартале 2024 года. Фото: сайт ДОМ.РФ.

Построить на Лермонтовской улице, 123 в Ростове 12-этажный жилой дом «Лермонт» в первом квартале 2024 года планирует ростовский застройщик. Информация об этом появилась на сайт ДОМ.РФ.

Для возведения объекта будет использована технология строительства «монолит-кирпич». В новом жилом строении бизнес-класса будет всего 16 квартир и один подъезд. Продаваться квартиры будут без отделки. Высота потолков в квартирах будущего ЖК — 3 метра. В доме будут установлены пассажирский и грузовой лифты. Паркинг рассчитан на 20 автомобилей.

Завершить строительство объекта застройщик намерен в первом квартале 2024 года, а ключи выдать — до 31 августа 2024 года. Объем инвестиций в проект - 234,9 миллиона рублей.

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