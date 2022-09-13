Василий Голубев поздравил жителей Ростовской области с юбилеем региона

Василий Голубев призвал приумножать достояние Ростовской области. Фото: сайт донского правительства.

Губернатор Василий Голубев поздравил всех жителей региона с 85-летием основания Ростовской области.

По его словам, донской регион уникален своим мощным промышленным потенциалом. Ведь донские комбайны, вертолеты, электровозы, а также оборудование для атомной и ветровой и энергетики знают в РФ и за границей. Рекордные урожаи обеспечивают продовольственную безопасность страны, а транспортно-логистический комплекс подтверждает общепризнанный статус региона как «ворот Кавказа».

- Успешный сплав производства, сельского хозяйства и научной школы помогает нашему краю формироваться как инновационному центру юга страны, создавать современные индустрии, - подчеркнул глава региона.

Однако главным богатством донского края Василий Голубев назвал живущих в нем людей. Сегодня в Ростовской области трудятся представители более 150 народов и народностей, люди разных вероисповеданий.

- Ростовская область — казачий край, родина великих деятелей культуры и искусства, олимпийских чемпионов и прославленных воинов, космонавтов и шахтеров, педагогов и врачей, хлеборобов и рабочих, - отметил донской губернатор. - Благодаря их достижениям наш регион является территорией безграничных возможностей.

Василий Голубев призвал всех беречь и приумножать достижения Ростовской области, сохраняя благодатную землю для потомков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владимир Путин поздравил жителей Ростовской области с 85-й годовщиной образования региона

Президент РФ отметил большой труд донских хлеборобов (подробнее)