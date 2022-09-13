В Волгодонске мужчину подозревают в хранении наркотиков

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгодонске полиция задержала местного жителя, хранившего наркотики. Об этом 13 сентября сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, в ходе досмотра полицейские нашли у 33-летнего мужчины пакет с веществом. Выяснилось, что он приобрел наркотики через интернет, а затем забрал его через тайник-закладку и хранил для личного употребления. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».

- Ему грозит срок в виде лишения свободы до десяти лет. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в ведомстве.

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