Донской регион уже четвертый год подряд становится лидером по производству ранних зерновых и зернобобовых культур в России. Фото: Правительство Ростовской области

В Ростовской области началась осенняя посевная компания. Об этом 13 сентября сообщили на сайте регионального правительства.

По информации ведомства, в северных и восточных районах области озимыми культурами засеяно примерно 180 гектаров. Всего под урожай 2023 года аграриям необходимо засеять около 2,8 миллиона гектаров, 99% которых приходится на зерновые посевы.

Благодаря отечественным высокопродуктивным сортам озимой пшеницы и ячменя, обладающим высокой зимостойкостью, есть возможность сформировать высокие урожаи зерна даже при неблагоприятных весенне-летних погодных условиях , - отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

Отметим, что основной урожай зерновых в Ростовской области составляют именно озимые культуры. Поэтому Ростовская область уже четвертый год подряд становится лидером по производству ранних зерновых и зернобобовых культур в России.

Сев будет проводиться семенами отечественной селекции, в основном произведенными на Дону. Каждый год на развитие элитного семеноводства оказывается господдержка. В этом году на эти цели будет выделено 360 миллионов рублей.

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