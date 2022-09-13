В Ростове начали ликвидацию автомобильного ремонтного завода

Ремонтное предприятие находится в стадии ликвидации с 27 июля 2022 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону ликвидируют «50 автомобильный ремонтный завод». Соответствующая информация появилась в системе СПАРК.

Согласно данным, в отношении завода, расположенного в Нахичевани по адресу улица 24-я линия, 25 корпус 2, начата процедура ликвидации компании. Заявление было подано еще 20 июля 2022 года. Предприятие находится в стадии ликвидации с 27 июля.

Сейчас в компании зарегистрирован один сотрудник. Основным видом деятельности завода было техобслуживание и ремонт автотранспортных средств.

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