В Таганроге полицейские задержали продавца меда, укравшего у женщины телефон

Когда потерпевшая отлучилась, продавец меда положил ее мобильный телефон к себе в карман. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Таганроге полиция задержала 58-летнего местного жителя, который под видом продавца меда украл у женщины мобильный телефон. Об этом информирует пресс-служба управления МВД по Ростовской области.

По данным ведомства, 23-летняя жительница Таганрога рассказала, что к ней пришел неизвестный мужчина, предложивший купить у него мед. Таганроженка согласилась приобрести товар и впустила незнакомца в дом. Когда же тот ушел, женщина обнаружила пропажу телефона.

Во время розыска было установлено, что потерпевшая впустила подозреваемого в одну из комнат. Продавец объяснил, что мед необходимо перелить в свою тару. Когда потерпевшая отлучилась на кухню, тот положил ее мобильный телефон к себе в карман. После оплаты за товар, злоумышленник ушел. Сумма ущерба составила 11 тысяч рублей.

Похищенный гаджет изъяли и вернули потерпевшей, а в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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