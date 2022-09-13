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Общество13 сентября 2022 13:12

В Таганроге несколько улиц останутся без света

Об этом сообщили ПАО «Россети Юг»
Лейла МИРИШОВА
Все отключения — плановые.

Все отключения — плановые.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Жителей Таганрога ждет отключение света. Об этом 13 сентября сообщили ПАО «Россети Юг».

С 8:00 до 17:00 обесточены будут дома по адресам: улица 1-я Линия (к переулку 11-му Новому), в 13-м и 14-м Квартальных проездах, в переулке 11-м Новом (к ул. Нижняя линия), в 1-м Линейном проезде (к пер. 11-му и 14-му Новым).

Как сообщили в ведомстве, все отключения — плановые.

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