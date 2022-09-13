Ростовчане рассказали, почему не верят «индексу борща»

Так с говядиной или с курицей? Ростовчане готовят борщ по-разному. Фото: Тимур ХАНОВ.

Наши читатели активно обсуждают новость о свежем «индексе борща», который подсчитали в одноименном всероссийском проекте. Больше всего комментариев читатели оставили под видео на эту тему в группе «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» ВКонтакте.

Многих возмутил рецепт, который был взят организаторами проекта за основу.

- Какая курица?! Кто борщ из курицы варит? Его либо из свинины, либо из говядины варят. А, томат или помидоры, перец болгарский где? Похлебку какую то, а не борщ рассчитали, - возмущается читательница, и с ней соглашаются еще несколько наших подписчиков.

Но нашлись и любители курицы в борще.

- Я варю из курицы. А больше всего люблю на утке. Нет утки — свинина или курица. Говядину на дух не переношу. И да: все домашнее, как вы тут любите говорить. Когда от курицы желтый жир в два пальца, - делится мнением подписчица.

- Борщ варят из любого мяса, кому что нравится, и из курицы тоже, - поддержала другая.

Некоторые не поверили ценам, которые насчитали в проекте «Индекс борща».

- Курица по 70 рублей за 500 граммов - таких цен нет, а если и найти, то это будет картон с антибиотиком, а не мясо, - считает дончанка. - А домашнюю курицу, которую лично растили без химии, вдалеке от города, продаем не дешевле 300 рублей за кило.

- Из-за таких математиков потом заявляют, что на три тысячи можно прожить месяц, - негодует ростовчанка.

Только такие цены нашли именно ростовчане. Напомним, данные для проекта «Индекс борща» собирают как раз горожане. Ищут самые дешевые продукты для первого блюда и отчитываются в анкете на сайте. По этим данным и считается индекс - стоимость четырех тарелок борща.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сколько стоит сварить борщ в Ростове в сентябре 2022

Узнали, почем в донских магазинах стоит базовый продуктовый набор для первого блюда (подробнее)