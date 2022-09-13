Специалисты выяснили, сколько надо продать квартир в Ростове для однушки в Москве

По данным специалистов, средняя однокомнатная квартира в спальном районе столицы стоит примерно 10,8 миллионов рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стало известно, сколько нужно продать квартир в Ростове-на-Дону, чтобы приобрести однушку в Москве. Об этом 13 сентября сообщили на портале «Мир квартир».

По данным специалистов, средняя однокомнатная квартира в спальном районе столицы стоит примерно 10,8 миллионов рублей. За такую цену в Ростове можно приобрести две неплохие жилплощади в Ростове, где средняя цена квадратного метра около 93,9 тысяч рублей.

- Если взять квартиру средней по России площади – 53 квадратных метров, то в таких миллионниках, как Нижний Новгород, Краснодар, Новосибирск, Екатеринбург, Уфа, Самара, Красноярск, Ростов-на-Дону, Воронеж, и Пермь, собственник из столицы спокойно купит две квартиры на вторичном рынке. А в Омске, Волгограде и Челябинске – целых три, - рассказали эксперты.

Дешевое жилье можно приобрести в Нижнем Тагиле, где на деньги с одной квартиры в Москве хватит на пять квартир. А, например, в Сочи, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Московской области и Казани можно только одну от 42 до 79 квадратных метров.

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