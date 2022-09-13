Зимой в ростовском парке Островского отремонтируют аттракцион «Солнышко»

Весной следующего года аттракцион будет собран заново. Фото: сайт администрации Ростова.

В Ростове зимой модернизирую аттракцион «Солнышко» в парке им. Н.Островского, сообщает пресс-служба администрации донской столицы.

Модернизация будет осуществляться за счет средств из внебюджетных источников. Уже сейчас приобретен полный комплект пассажирских модулей, декоративных панелей, запасных частей и деталей.

Капитальный ремонт механических узлов и агрегатов аттракциона, полная разборка и покраска будут выполнены силами сотрудников парка. Весной следующего года аттракцион будет собран заново и после проверки на безопасность примет своих первых посетителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Левобережье Ростова отдали под размещение аттракционов, ночных клубов и аквапарков

Речь идет о двух участках площадью 956 и 1450 кв. метров (подробнее)