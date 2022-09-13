Главный инженер «Ростовских тепловых сетей» покинул свой пост

Сейчас должность главного инженера "Ростовских тепловых сетей" вакантна. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону.

Главный инженер компании «Ростовские тепловые сети» Андрей Варенов в июле 2022 года покинул свой пост. Об этом корреспонденту сообщили представители «РТС».

- Новый управляющий пришел в компанию в начале июня, - говорится в сообщении. - Андрей Варенов покинул «Ростовские тепловые сети» и перешел в другую компанию в конце июля.

По данным сотрудника «РТС», сейчас должность главного инженера вакантна. Ранее на сайте по поиску работы даже было вывешено соответствующее объявление.

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