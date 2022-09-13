Многодетная мать в Ростове нелегально оформила выплаты на шестерых детей-иностранцев

Многодетная мать в Ростове нелегально оформила выплаты на шестерых на детей-иностранцев. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростове-на-Дону прокуратура Железнодорожного района после поступившего обращения провела проверку и выявила нарушения миграционного законодательства и закона о мерах соцподдержки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители выяснили, что что мать шестерых несовершеннолетних детей, зарегистрированная в другом государстве, по поддельным документам оформила социальные выплаты на детей, которые остались в другой стране. Таким образом она смогла получить более 240 тысяч рублей.

- По постановлению прокурора следственным органом в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье 159.2 УК РФ "Мошенничество при получении выплат". Ход расследования на контроле прокуратуры, - отмечается в сообщении.

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