В Ростове эксперт выразил опасение о невозможности реализовать экспортный потенциал страны

В 2021 году пшеницу экспортировали в 43 страны мира, а в 2022 году — только в 19 стран. Фото: сайт донского правительства.

На проходившей в Ростове конференции «Причерноморское зерно и масличные 2022/23» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько выразил обеспокоенность невозможностью полностью реализовать экспортный потенциал страны. Об этом пишет еженедельник «Город N».

По его данным, в России сельхозсезоне-2022/2023 будет произведено 97 миллионов тонн пшеницы. При этом рост производства к прошлому сезону составил 27%, а экспортный потенциал - 46 миллиона тонн. Однако сократилось количество стран, в которые Россия экспортирует зерно: так, в августе 2021 года пшеницу из страны экспортировали в 43 страны мира, а в августе 2022 года — только в 19 стран.

- Мы знаем, что ряд банков развивающихся стран не открывают аккредитивы компаниям российского происхождения, боясь вторичных санкций, - отмечает специалист. - У нас есть примеры российских банков, которые не хотят финансировать сделки, если в них участвуют фирмы из недружественных стран.

Также эксперт назвал проблему страхования российских грузов, когда происходит прибавка в цене на пшеницу, ячмень и кукурузу, а для России — либо снижение в цене либо наименьшая прибавка. Российская логистическая система находится в стрессовом состоянии, и этот стресс будет углубляться, считает Дмитрий Рылько.

На фоне обычного потребления и небольшого экспорта в 2022 году в стране происходит накопление запасов. Поэтому в текущем сезоне роста цен на зерно не будет.

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