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Происшествия13 сентября 2022 17:00

За доставку несуществующего холодильника шахтинец отдал 18 тысяч рублей

После получения денег продавец перестал выходить на связь
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
За доставку несуществующего холодильника шахтинец отдал 18 тысяч рублей.

За доставку несуществующего холодильника шахтинец отдал 18 тысяч рублей.

Фото: Ирина ПОТЕРЯ

В Шахтах местный житель лишился 18 тысяч рублей, заплатив за доставку несуществующего холодильника. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Мужчина обратился в местный отдел полиции и сообщил, что нашел в интернете выгодное предложение о покупке холодильника. Он позвонил по указанному номеру. Мужчина на том конце провода сказал, что действительно продает холодильник. Кода потенциальный покупатель спросил, как он сможет забрать покупку, то продавец сообщил, что оформит курьерскую доставку, но потребовал предоплату в размере 18 тысяч рублей. Шахтинец перевел деньги на счет мошенника, и как только он их получил, то тут же перестал выходить на связь, а объявление удалил.

Правоохранителям удалось найти и задержать 37-летнего злоумышленника, ранее судимого за кражу. Полицейские выяснили, что подозреваемый не собирался продавать холодильник, а полученные от покупателя деньги уже потратил.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - отмечается в сообщении.

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