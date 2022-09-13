Прокуратура начала проверку после массового отравления неизвестным веществом в Донецке. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Донская прокуратура начала проверку после публикаций в СМИ информации о массовом отравлении молодых мужчин в Донецке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, по имеющейся информации, в больницу поступили 11 мужчин трудоспособного возраста с сильным отравлением неизвестным веществом. Трое из пострадавших через некоторое время скончались, а еще восемь находятся в тяжелом состоянии в реанимации. В настоящее время у пациентов взяли кровь для проведения химико-токсикологической экспертизы.

- Территориальным следственным органом организовано проведение доследственной проверки, ход которой взят на контроль прокуратурой области, - отмечается в сообщении.

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В Ростовской области три человека погибли от отравления неизвестным веществом, еще восемь попали в больницу.

Все жертвы массового отравления в Донецке - молодые люди.