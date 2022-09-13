В конце сентября и начале октября ограничат движение на нескольких улицах в Ростове

В конце сентябре и начале октябре ограничат движение на нескольких улицах в Ростове. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове во второй половине сентября и первой половине октября ограничат движение сразу на нескольких улицах. В большинстве своем причиной ограничений станет прокладка подземных коммуникаций. Об этом сообщили в городском департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Так, с 19 сентября по 19 октября автомобилисты не смогут проехать по улице Доватора в районе строения № 156/4 и по по улице Интернациональная в районе строения № 13а. Причиной послужит прокладка подземного газопровода на этих улицах.

А также с 19 сентября по 15 ноября ограничат движение по переулку Канонерскому на участке от улицы Фурмановской до улицы Нариманова. Здесь будут прокладываться подземные коммуникации.

С 21 сентября по 18 декабря рабочие будут строить канализацию на улице Вятской. Из-за этого возникнут сложности с проездом по улице Вятской на участке от дома №10а до улицы 50-летия Ростсельмаша.

- В связи с производством работ по строительству канализационного коллектора по улице 50-летия Ростсельмаша с 3 октября по 18 декабря будет ограничено движение транспортных средств по улице Казахской на участке от дома №89б до переулка Измаильского в районе строения №152а, а также по переулку Ухтомскому на участке от дома №33 до улицы Казахская,103, - отмечается в сообщении.

А с 15 октября по 18 декабря из-за реконструкции водопровода на улице Привокзальной, 3б ограничат движение по улице Красноармейской на участке от переулка Гвардейского, 3 до улицы Красноармейской, 5.

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