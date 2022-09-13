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Общество13 сентября 2022 19:01

В Ростовской области начнет ходить автобус из Новобатайска в станицу Кагальницкую

У местных жителей возникали проблемы с доступом к социально значимым объектам
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Ростовской области начнет ходить автобус из Новобатайска в станицу Кагальницкую.

В Ростовской области начнет ходить автобус из Новобатайска в станицу Кагальницкую.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кагальницком районе после публикаций в СМИ прокуратура провела проверку и выявила нарушения в сфере транспортного обслуживания населения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители выяснили, что между селом Новобатайск и районным центром - станицей Кагальницкой не ходит автобус и люди не могут беспрепятственно добраться до социально значимых объектов, таких как: районная больница, пенсионный фонд и различные органы власти.

- Прокуратурой главе администрации района внесено представление, в суд направлено исковое заявление об обязании администрации Кагальницкого района организовать транспортное сообщение, - отмечается в сообщении.

Суд удовлетворил прокурорский иск, а исполнение решения сейчас находится на контроле прокуратуры.

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