В Ростовской области инвалид получит квартиру после прокурорского иска. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Обливском районе прокуратура выявила нарушение жилищных прав местного жителя, имеющего инвалидность. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители выяснили, что мужчина, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, по закону был включен в список внеочередного предоставления жилья по договору соцнайма. Но на протяжении долгого времени ключи от долгожданной квартиры ему никто не вручал.

- Прокуратурой в суд направлено исковое заявление об обязании администрации Обливского сельского поселения устранить выявленные нарушения, - отмечается в сообщении.

Суд иск удовлетворил, и теперь прокуратура контролирует исполнение решения.

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Проблема была решена после вмешательства прокуратуры.