Жители микрорайона Александровка попросили установить на проспекте еще один светофор. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Ростове жители микрорайона Александровка обратились к властям с просьбой установить еще один светофор на проспекте 40-летия Победы в районе дома №99. Свою инициативу они опубликовали на популярном портале «Активный ростовчанин».

- Несколько лет назад при продлении аренды рынка и строительстве магазина "Пятерочка" нам была обещана установка светофора, но, как всегда, только обещана. От рынка к магазину "Пятерочка" переходят дорогу очень много людей, - рассказали ростовчане.

Горожане также отметили, что каждое утро толпы школьников ждут, что кто-нибудь из водителей обратит внимание на едва заметный пешеходный переход с давно стершейся разметкой. Именно через этот участок чаще всего едут большегрузы, автобусы и легковой транспорт, идущий на выезд в сторону Аксая, за счет этого перейти здесь дорогу практически невозможно.

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Горожане уверяют, что это один из самых загруженных участков дороги.