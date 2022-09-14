В Ростовской области в новом учебном году откроют 251 «Точку роста»

Новые образовательные центры будут способствовать повышению качества общего образования. Фото: сайт донского правительства.

С сентября 2022 года в Ростовской области стали один за другим центры образования естественнонаучной направленности «Точка роста». Всего в новом учебном году свои двери распахнет 251 подобный центр. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Ряд учреждений, созданных на базе общеобразовательных организаций сельской местности и малых городов в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», уже приступили к работе, а другие – только готовятся к открытию.

Новые образовательные центры будут способствовать повышению качества общего образования, в том числе за счет обновления учебных помещений, приобретения современного оборудования и повышения квалификации работников.

По словам первого замгубернатора Ростовской области Игоря Гуськова, в новых учреждениях учащиеся на современном оборудовании смогут изучать программы по учебным предметам технологической и естественнонаучной направленности, а также получать допобразование. Ребята научатся играть в шахматы и создавать видеоролики, презентации и мини-фильмы.

Кабинеты центров будут оснащены цифровыми лабораториями по физике, химии и биологии, где будут также установлены микроскопы, ноутбуки, наборы ОГЭ по химии и робототехнические наборы.

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