Росавиация продлила ограничение полетов из Платова до 22 сентября

Авиаперевозчикам порекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам. Фото: Олег УКЛАДОВ

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов из ростовского аэропорта Платов до 22 сентября 2022 года, говорится на сайте агентства.

Временно будут ограничены полеты и еще в 10 других аэропортов страны: в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Симферополь и Элисту.

Авиаперевозчикам порекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам с использованием аэропортов Минеральных Вод, Ставрополя, Сочи, Волгограда и Москвы. При этом остальные авиагавани России продолжают свою работу в штатном режиме.

Все изменения работы Платова можно найти на сайте аэропорта. Напомним, ростовский аэропорт приостановил свою работу 24 февраля 2022 года.

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