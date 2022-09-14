В Ростове сгорел дачный дом

Полностью пламя потушить удалось за 15 минут.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростове-на-Дону горел дачный дом. Происшествие случилось 13 сентября в СТ «Восход» на улице Воздушная.
Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, дом начал полыхать около 13:50. местные жители сразу же вызвали пожарных. К моменту приезда спасателей огонь охватил порядка 30 квадратных метров. Полностью пламя потушить удалось за 15 минут. К счастью, обошлось без пострадавших.
- На месте ЧП работали восемь спасателей и две спецмашины, - сообщили в ведомстве.
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